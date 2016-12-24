Саранск получил титул «Город этнокультурного туризма»

Стали известны лауреаты Всероссийской премии «Туристические города». Она является частью проекта #ПораПутешествоватьПоРоссии и объединяет несколько федеральных туристических премий, образовательные программы и целое коммьюнити профессионалов туристической отрасли.

В финале премии муниципалитеты соревновались на звание лучших городов этнокультурного, санаторного и оздоровительного туризма. Саранск был отмечен дипломом первой степени в номинации «Город этнокультурного туризма».

Глава Мордовии Артём Здунов в телеграм отметил успех столицы республики.

«Победа Всероссийской премии «Туристические города» у столицы Мордовии! Саранск занял первое место в номинации «Город этнокультурного туризма». Направление активно развиваем, знакомим гостей с богатой культурой мордовского края. Основная часть национального туристского маршрута «Зов торамы» проходит через нашу столицу.

Результаты премии подвели на торжественной церемонии в Воронеже. В финале участвовало 64 города из 42 регионов страны. Поздравляю жителей Саранска и всех работников индустрии туризма республики!»