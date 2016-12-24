В Мордовии прошел конкурс будущих инженеров

На площадке детского технопарка «Кванториум» состоялся республиканский конкурс технического творчества среди детей и молодежи Мордовии «Творчество юных - современной России» при поддержке Минобразования региона.

«Кванториум» собрал будущих инженеров - подростков от 14 до 17 лет. Ребята из 12 районов республики представили более 50 проектов и изобретений, которые предварительно прошли отбор на муниципальном этапе. В состав жюри вошли преподаватели вузов, специалисты технических предприятий, представители технопарка.

Работы оценивались в нескольких номинациях: «Моделирование и конструирование», «Инженерный проект», «Робототехнический проект», «Программный проект».

«Школьники-участники уже - потенциальные сотрудники производственных предприятий республики, они могут представить свои научные разработки и изобретения в качестве действующих прототипов, в том числе и на производстве. К тому же, ребята это - кадровый резерв для высокотехнологичной экономики», - отметила директор по технической направленности республиканского центра дополнительного образования детей Елена Добряева.

«В этом конкурсе нет проигравших. У детей хорошо развита фантазия и зачастую они могут придумать то, что не способны вообразить взрослые. Все работы - достойные. Благодаря таким конкурсам участники учатся не только нестандартно мыслить, изобретать, но и приобретают навыки публичных выступлений. Особо хочется отметить несколько работ, авторам которых было предложено подать заявки на международный конкурс «Школьный патент - шаг в будущее!». В следующем году у них есть все шансы стать его победителями», - подчеркнула член жюри, аналитик отдела поддержки технологий технопарка Наталья Смирнова.

Мероприятие призвано выявить и поддержать талантливую молодежь, популяризировать достижения детского технического творчества с элементами изобретательства, рационализации и научно-исследовательской деятельности.