Рабочая поездка в Республику Марий Эл

Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие спорта, туризма, а также цифровизацию региона и его научно-образовательного потенциал.

Вице-премьер отметил, что спортивная отрасль в Республике развивается динамично.

«Президент России поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2023 года у вас этот показатель более 57%, что превышает плановые значения. Субъекту выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры по федпроектам «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Недавно в Казани по инициативе Владимира Путина прошли первые в истории «Игры Будущего» в формате фиджитал. Фиджитал-спорт, который развивает гармоничного человека, важно продвигать во всех регионах и строить соответствующие объекты, в том числе в Марий Эл», – сказал Дмитрий Чернышенко.

По мнению Игоря Комарова, по многим показателям Республика достигла хороших результатов, но важно не снижать темп.

«У региона значимые компетенции в сфере обрабатывающего производства, агропромышленном комплексе. Так, индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 114,1%, это 2 место в округе. Активно развивается строительный сектор: объем ввода жилья в Республике Марий Эл в 2023 году составил почти 540 тыс. кв.м, показав рост на 23%. Региону необходимо развивать промышленную, инновационную инфраструктуру – создавать специальные площадки и обеспечивать комфортные условия ведения бизнеса. И важно, что есть индивидуальная программа развития региона, которая будет продлена Президентом России. Считаю, что Республике она необходима для выравнивания уровня жизни и создания условий для роста, формирования новых высокотехнологичных рабочих мест. Есть серьезные надежды на привлечение внебюджетных инвестиций, а также помощь от Федерального Правительства, в том числе на развитие микроэлектроники, научно-технической сферы и образования», – подчеркнул Игорь Комаров.

Вице-премьер отметил, что Правительство России будет и дальше поддерживать Республику Марий Эл в ее развитии.

В рамках визита в Марийский госуниверситет гостям представили инжиниринговый Центр на базе вуза, созданный при поддержке Минобрнауки в 2018 году. Его основная продукция – высокопроизводительные модули цифровой обработки сигналов, формирования, обработки и распознавания радиолокационных изображений. В МарГУ также действует молодежная лаборатория, предназначенная для разработки технологии серийного изготовления прецензионных печатных плат.

Вице-премьеру, полпреду и главе региона презентовали суперкомпьютер «MarGRID», этот комплекс позволяет решать сверхсложные задачи в научной и образовательной сферах, а также используется для нужд промышленности и предприятий реального сектора экономики. Производительность суперкомпьютера составляет более 275 триллионов операций в секунду. MarGRID занимает 19 место среди суперкомпьютеров России, 6 место среди суперкомпьютеров вузов России.

«Марийский государственный университет – это гордость не только Республики, но и Приволжского федерального округа, и даже всей России. Здесь готовят более 9 тыс. студентов по 100 направлениям для ведущих предприятий ПФО. На базе МарГУ ведутся инновационные разработки в ракетной и космической отраслях, это один из ведущих вузов в области медико-биологических технологий, создания новых высокоэффективных лекарственных препаратов. Университет славится своим вкладом в разработки полностью отечественного программного обеспечения для компьютеров и радиолокационных комплексов БПЛА. Гордость вызывает талантливая молодёжь, научный и творческий потенциал которой – опора университета. За ними будущее нашей страны», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Гости побывали на заводе полупроводниковых приборов, где производятся металлокерамические корпуса для интегральных микросхем. В 2023 году были разработаны и изготовлены новые корпуса матричного типа. АО «ЗПП» сотрудничает с ведущими учебными учреждениями Республики Марий Эл для привлечения молодых квалифицированных специалистов.

«Сегодня на заводе в области проектирования и изготовления металлокерамических корпусов работает больше 1 тыс. человек. Тем не менее, сохраняется практически постоянная потребность в кадрах. Предприятие активно взаимодействует с образовательными учреждениями, проводит стажировки и экскурсии для студентов. Совместно с Марийским радиомеханическим техникумом завод принимает участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет». Ведётся программа целевого обучения. Руководство АО «ЗПП» заинтересовано в снижении кадрового дефицита и использует все доступные меры для его решения», – сказал по итогам визита на предприятие полпред Президента России в ПФО.

Дмитрий Чернышенко, Игорь Комаров и Юрий Зайцев также посетили Йошкар-Олинскую и Марийскую епархию, где встретились с Митрополитом Иоанном и атаманом хуторского казачьего общества «Хутор Царевококшайский» Евгением Пушкиным.