В Мордовии подтоплено уже пять низководных мостов

Как сообщает МЧС по РМ, по состоянию на 29 марта в Мордовии подтоплено пять низководных мостов.

В Ковылкинском районе (населенный пункт Красная Пресня), в Ромодановском районе (населенный пункт Заречный), в Кадошкинском районе (населенный пункт Большие Поляны), в Зубово-Полянском районе (населенный пункт Вадовские Селищи), в Краснослободском районе (населенный пункт Русское Маскино).

В трех населенных пунктах имеется объездной путь. В Кадошкинском районе – пешеходная переправа. В результате подтопления низководного моста в селе Русское Маскино проезд оказался перекрыт для жильцов 25 домов. Для жителей населенного пункта организована лодочная переправа и спасательный пост.

Как отмечается, жилые дома и социально-значимые объекты в зону подтопления не попадают, жизнеобеспечение не нарушено и эвакуация населения не требуется.