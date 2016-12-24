Социальные предприниматели Мордовии получают поддержку в рамках профильного нацпроекта

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.

Среди тех, кто пользуется как финансовой, так и нефинансовой помощью государства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, немало и социальных предпринимателей.

На этой неделе Центр «Мой бизнес» провел открытые консультации для социальных предпринимателей. В течение трех дней проходили открытые встречи со специалистом Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС).

Специалист ЦИСС ответила на актуальные вопросы предпринимателей. Среди популярных: механизм подтверждения статуса социального предприятия, работа на Цифровой платформе – инструменте поддержки для тех, кто планирует открыть или уже ведет бизнес.

Стоит отметить, что интерес к социальному предпринимательству растет с каждым днем. По всей стране ежегодно регистрируются тысячи людей, готовых вести такой бизнес. В Мордовии этот показатель тоже прогрессирует. На данный момент в реестре социальных предприятий уже числится 62 предпринимателя, 17 из которых получили грант от государства на развитие бизнеса.

Адаптировать уже действующий бизнес под социальный тоже реально. Первый шаг на пути к этому – обучение в «Школе социального предпринимателя». К слову, набор участников уже идет.