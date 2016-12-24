В рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятиям Мордовии оказывается адресная поддержка

В Мордовии реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда». В нем участвуют 50 крупных и средних предприятий республики, 15 из них под руководством Федерального центра компетенций, 22 – под управлением Регионального центра компетенций и 13 предприятий реализуют мероприятия нацпроекта самостоятельно.

На начало 2024 года 947 сотрудников предприятий и представителей региональных команд были обучены инструментам повышения производительности труда. Создан 21 поток-образец, где оптимизированы производственные процессы и внедрены принципы бережливого производства. Эта работа была проделана совместно с экспертами региональных центров компетенций, а также предприятиями, внедряющими мероприятия национального проекта самостоятельно, в том числе с привлечением консультантов.

По итогам реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях-участниках в среднем: снизилось время протекания процессов на 18 %, увеличилась выработка на 27% и сократилось незавершенное производство на 20%.

Стоит отметить, что в республике с 2020 года на базе Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева функционирует фабрика процессов. Это учебная площадка, на которой в реальном производственном процессе дается практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучается влияние преобразований на операционные и экономические показатели предприятия.

На данный момент на фабрике процессов обучение прошли 625 человек.