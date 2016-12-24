В Марий Эл будет создан фиджитал-центр

Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и главой Республики Марий Эл Юрием Зайцевым посетили Школу креативных индустрий в Йошкар-Оле, где приняли участие в презентации развития туризма в Республике Марий Эл и реализации мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам вице-премьера, регион активно участвует в реализации нацпроекта.

«Как отметил накануне Президент Владимир Путин, для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы развития – создаются рабочие места, расширяются предпринимательские и творческой инициативы. Прогноз турпотока на 2024 год – почти 200 тыс. человек. И это не предел, есть куда стремиться. В 2023-2024 годах на развитие туристической инфраструктуры Республика получила из федерального бюджета 123 млн руб. На эти средства создаются модульные отели, национальные туристические маршруты, проектируется туристский код центра Йошкар-Олы», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«Республика Марий Эл сегодня привлекательный для туризма регион. Туристический поток здесь растет с каждым годом, в 2023 году он составил 1 млн человек. Хорошо развита инфраструктура, сделано все, чтобы отдых был доступен жителям России и других стран. В рамках национальных проектов Республика использует все ресурсы для реализации госпрограмм. Например, до 2030 года разработан проект комплексного развития туристической инфраструктуры Республики Марий Эл «Центр этнотуризма на Волге», который вошел в окружную инициативу ПФО «Волжское путешествие». Регион все более привлекателен и для инвесторов, это радует. Скоро Марий Эл может стать одним из ключевых направлений для туризма в нашем округе», – рассказал Игорь Комаров.

Как отметил Юрий Зайцев, количество экскурсантов в республику ежегодно растет, поэтому для комфортного пребывания туристов уделяется отдельное внимание развитию инфраструктуры гостеприимства.

«Республика Марий Эл активно включилась в реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря полученной федеральной поддержке будут реализованы проекты по увеличению номерного фонда республики. Это позволит создать новые рабочие места, сформировать новые точки притяжения и привлечь инвестиции», – подчеркнул глава Республики.

С участием Корпорации Туризм.РФ в Республике также реализуется комплексный туристический проект «ВудЛэнд», который предусматривает гостиничный комплекс на 190 номеров оздоровительный и спортивно-оздоровительный центры, медицинский центр на берегу Волги.

«Развитие региональной туристической инфраструктуры – важный фактор для обеспечения роста общего турпотока в нашей стране и необходимое условие для достижения целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Туризм.РФ при поддержке руководства республики Марий-Эл, совместно с местными инвесторами, планирует обеспечить создание в регионе современной туристической инфраструктуры. В частности, на первом этапе, речь идет о строительстве круглогодичного туристического спортивно-оздоровительного комплекса «ВудЛэнд» в Медведевском районе. Планируем ввести объект в эксплуатацию уже в 2026 году», – заявил Сергей Суханов, генеральный директор Туризм.РФ.

По итогам презентации Дмитрий Чернышенко рекомендовал обновить стратегию развития туротрасли в регионе. Помимо этого, для привлечения туристов из соседних регионов необходимо ускорить создание туристических комплексов за пределами Йошкар-Олы.

В рамках визита в Школу креативных индустрий гости осмотрели экспозицию народно-художественных промыслов, сувенирной и гастрономической продукции Республики Марий Эл. Вице-премьер рекомендовал региону принять участие в программе Агентства Стратегических Инициатив по развитию экспорта российских товаров и представить продукцию местных креативных производителей для экспорта в дружественные страны.

Зампред Правительства, полпред и глава Республики также посетили ледовый дворец «Марий Эл», где была презентованы зона интерактивных хоккейных тренажеров и ледовая площадка. Ежедневно в комплексе проходят тренировки юных фигуристов, хоккеистов «Спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта» с общим количеством около 300 человек.

Вице-премьер порекомендовал в том числе в рамках федпроекта «Бизнес-спринт» наладить взаимодействие с инвесторами для софинансирования строительства спортивных объектов. Кроме того, он предложил привлекать местные компании для брендирования новых спорткомплексов. Также Дмитрий Чернышенко поручил собирать данные с «умных площадок» в государственные информационные системы с целью мониторинга количества людей, занимающихся спортом.

Регион также заинтересован в развитии фиджитал направления и создании фиджитал-центра. На текущий момент подобран земельный участок, ведется его оформление. Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту РФ совместно с Правительством Республики Марий Эл оказать содействие Всероссийской федерации фиджитал спорта в создании регионального отделения в регионе. Минспорту, Минфину совместно с республиканским необходимо представить в Правительство РФ согласованные предложения по созданию фиджитал-центра в субъекте в рамках федпроекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Гости осмотрели Патриаршую площадь, набережную Йошкар-Олы и динамическую скульптурную композицию «Вход Господень в Иерусалим». Композиция является главной точкой притяжения для туристов на площади – каждые 3 часа на балконе архитектурного комплекса с башенными часами под церковное песнопение открываются левые ворота и появляется восседающий на ослике Иисус Христос, а следом – его ученики-апостолы.