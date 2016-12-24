В Мордовии предприниматель изготавливал шаурму из сырья неизвестного происхождения

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 18 марта при проведении контрольного мероприятия было установлено, что индивидуальный предприниматель Бойалиев М.Л. осуществляет деятельность по организации общественного питания, в том числе по приготовлению и реализации шаурмы в поселке Ромоданово.

При проведении мониторинга безопасности выяснилось, что в адрес ИП Бойалиева М.Л. не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на поставку сырья животного происхождения, в том числе мяса птицы, используемого для приготовления шаурмы.

Согласно законодательству Российской Федерации в области ветеринарии мясо и мясная продукция выпускаются в обращение только после проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают его эпизоотическое благополучие.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области продолжает проводить контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами по местам изготовления и продаж шаурмы.