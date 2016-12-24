Ректор МГУ им. Н. П. Огарева ответит на вопросы жителей Мордовии

3 апреля в 13:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко ответит на вопросы граждан. Тема эфира - приемная кампания-2024.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под этим постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время трансляции.