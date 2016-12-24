В Мордовии адвокат хотел развести сидельца на 200 тысяч рублей

Репортер

Руководителем СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении адвоката региональной Адвокатской палаты, подозреваемого в покушении на мошенничество

По версии следствия, в марте 2024 года к адвокату за юридической помощью обратился осужденный за мошенничество мужчина. Юрист предложил сидельцу оказать содействие в условно-досрочном освобождении за 200 тысяч рублей. Дескать, эти деньги надо передать сотрудникам правоохранительных органов. В действительности адвокат  взятые на себя обязательства исполнять не собирался.

Осужденный обратился в УФСБ по РМ,  и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников.  27 марта адвоката задержали после получения денежных средств. 

По информации Следственного комитета по РМ, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

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