В Саранске водитель микроавтобуса сбил пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, 28 марта в 16 часов 30 минут на ул. Коваленко 43-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» совершил наезд на 53-летнего мужчину, который переходил проезжую часть автодороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. На него составили протокол за переход проезжей части в неустановленном месте, что создало помеху для движения транспортных средств.
Водитель трезв, за ним в этом году числятся уже 5 штрафов за превышение скорости.
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Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
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