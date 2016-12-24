В Саранске водитель микроавтобуса сбил пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 28 марта в 16 часов 30 минут на ул. Коваленко 43-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» совершил наезд на 53-летнего мужчину, который переходил проезжую часть автодороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу №4. На него составили протокол за переход проезжей части в неустановленном месте, что создало помеху для движения транспортных средств.

Водитель трезв, за ним в этом году числятся уже 5 штрафов за превышение скорости.