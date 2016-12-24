В Ичалковском районе капитально отремонтируют социально-значимые объекты

«Вместе смело идем вперед!»
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Мордовии активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни на селе.
В селе Кемля по этой программе уже началась долгожданная реконструкция районного центра культуры. Здание было построено еще в 80-х годах прошлого века. В центре располагались музеи, библиотеки, детская художественная школа и другие объекты культурно-образовательного досуга сельчан.
«Это большая радость для меня лично, для работников центра и, конечно, для всех жителей района. Выделено 337 миллионов рублей. В эту сумму входит новое оборудование, строительно-монтажные работы, благоустройство. Наша земля известна живописцами, в ичалковском педагогическом колледже действует художественно-графическое отделение, поэтому мы бы очень хотели создать выставочный зал. Самое главное, мы сохраним душу этого здания» - подчеркивает директор центра культуры Надежда Буянова.
Следующим в очереди на проведение капитального ремонта станет кемлянский детский сад.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков