В Ичалковском районе капитально отремонтируют социально-значимые объекты

В Мордовии активно реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая направлена на развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни на селе.

В селе Кемля по этой программе уже началась долгожданная реконструкция районного центра культуры. Здание было построено еще в 80-х годах прошлого века. В центре располагались музеи, библиотеки, детская художественная школа и другие объекты культурно-образовательного досуга сельчан.

«Это большая радость для меня лично, для работников центра и, конечно, для всех жителей района. Выделено 337 миллионов рублей. В эту сумму входит новое оборудование, строительно-монтажные работы, благоустройство. Наша земля известна живописцами, в ичалковском педагогическом колледже действует художественно-графическое отделение, поэтому мы бы очень хотели создать выставочный зал. Самое главное, мы сохраним душу этого здания» - подчеркивает директор центра культуры Надежда Буянова.

Следующим в очереди на проведение капитального ремонта станет кемлянский детский сад.