В Доме Республики состоялось заседание Совета по качеству жизни

Глава Мордовии Артём Здунов 28 марта провел первое заседание Совета по качеству жизни. В нем приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова, члены кабинета министров, региональный сервисный уполномоченный в Республике Мордовия Елена Семелева, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций.



Напомним, Советы при главах регионов по повышению качества жизни — один из пунктов регионального социального стандарта, который разработало Агентство стратегических инициатив.



Что такое региональный социальный стандарт? Это комплекс современных управленческих практик и решений для повышения уровня качества и доступности услуг в социальной сфере в субъектах РФ.



Открывая заседание, Артём Здунов отметил, что Мордовия стала одним из первых регионов, где был создан Совет по качеству жизни. «Состав Совета у нас сформирован на паритетных началах с представительством негосударственного сектора свыше 50%. Это позволяет принимать более эффективные решения с учетом обратной связи, отклика людей. Наряду с представителями органов исполнительной власти из различных сфер, в состав Совета также вошли социально-ориентированные НКО и региональный сервисный уполномоченный», - сказал Глава Мордовии.



Главное в работе Совета, как подчеркнул Артем Здунов, - точно настроить межведомственное взаимодействие и улучшить предоставление услуг в социальной сфере.



Как отметила заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова, у Мордовии по итогам прошлого года высокие показатели внедрения регионального социального стандарта. Проекты, которые разрабатываются в республике , получили хорошую экспертную оценку. Среди них - проект «Тонкая материя», направленный на укрепление демографии и традиционных семейных ценностей.



Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова доложила о результатах взаимодействия с АСИ по внедрению механизмов Национальной социальной инициативы.



Министр здравоохранения республики Олег Маркин рассказал о внедрении на территории региона протокола объявления диагноза по широкому спектру нозологий.



Региональный сервисный уполномоченный республики Елена Семелева рассказала о проектах, успешно реализованных за минувший год. Среди них - решения, направленные на формирование у молодых людей, начиная с раннего возраста, традиционных представлений о семье, стремления внимательно относиться к своему здоровью. Благодаря активной работе совместно с социальным блоком республики в текущем году будут разрабатываться решения по таким жизненным ситуациям, как «проблема агрессивного поведения в школьной среде» и «потеря здоровья».



Также участники Совета обсудили роль некоммерческих организаций в реализации регионального социального стандарта.