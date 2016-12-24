«REMONDIS» начал обновление парка мусоровозов в Саранске

Региональный оператор по обращению с отходами в Мордовии «REMONDIS» начал обновление парка мусоровозов, которые обслуживают контейнерные площадки в Саранске.

На прошлой неделе в город доставлены три новых малогабаритных мусоровоза. Эти компактные машины будут применяться прежде всего во дворах с узкими проездами и в домах с мусоропроводами. Они изготовлены одним из ведущих производителей в своей отрасли, Смоленским заводом коммунальной техники.

Пожелание об использовании в столице республики малогабаритных мусоровозов высказывалось на встрече Главы РМ с представителями ТСЖ и управляющих компаний 6 февраля этого года.

Также «REMONDIS» запланировал ежегодное обновление парка мусоровозов в регионе. В конце этого года будут приобретены еще три единицы техники. В следующем - 5 машин.