«Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию»: состоялась итоговая коллегия Минэкономики республики

Репортер

28 марта Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ. Министерство традиционно является штабом, координирующим работу отраслевых организаций и ведомств по основным направлениям развития экономики республики и привлечению инвестиций.

Заседание коллегии начали с подписания Соглашения о создании на территории городского округа Саранск и Лямбирского муниципального района особой экономической зоны «Система». Создание особой экономической зоны - историческое событие для региона, оно стало возможным благодаря поддержке Президента, Правительства Российской Федерации и Минэкономразвития России.

В работе коллегии приняли участие Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко, заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, директор Департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин.

Сергей Наливайко отметил, что в минувшем году товарооборот между Мордовией и Республикой Беларусь удвоился, и выразил уверенность, что направления взаимодействия будут расширяться.

С итоговым докладом на коллегии выступил исполняющий обязанности Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. Он отметил, что в минувшем году республика показала хороший рост по всем основным показателям. Индекс промышленного производства - 108%, производство продукции сельского хозяйства - 105%, инвестиции в основной капитал - 112%. В республике появилась особая экономическая зона, расширена территория опережающего развития «Рузаевка». «Инвесторы не боятся вкладывать в Мордовию», - сказал Иван Горин.

Глава республики отметил, что работа по улучшению инвестклимата, условий ведения бизнеса должна быть продолжена.

«В Мордовии успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт. Необходимо распространить механизм инвестстандарта и на муниципальный уровень», - поставил задачу Артём Здунов.

За последние годы в республике значительно увеличился предпринимательский сектор, растет число самозанятых. Этот тренд важно продолжить, для этого следует активно использовать все меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь - региональные фонды (Фонд поддержки предпринимательства и Гарантийный фонд).

Также Глава Мордовии отметил важность развития межрегионального и международного сотрудничества, организации бизнес-миссий. На этот год, например, запланированы бизнес-миссии в Китай и Казахстан.

Директор Департамента региональной политики Минэкономразвития России Дмитрий Косткин, выступая на коллегии, подчеркнул: «Благодаря работе новой региональной команды экономика Мордовии перестроилась и продолжает развиваться».
 
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