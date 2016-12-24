В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции в ходе операции «Чистый номер» оштрафовали 50 водителей

27 марта сотрудники Госавтоинспекции МВД по РМ провели оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый номер». Операция, как понятно из названия, направлена на выявление водителей, управляющих транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками.

В ведомстве напоминают, что нечитаемым государственный регистрационный знак автомобиля считается, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака. А в светлое время суток - хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. Управление автомобилем с нечитаемыми номерами считается административным правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции предлагали автомобилистам на месте устранить нарушение - очистить грязные регистрационные знаки и после составления административного материала продолжить движение. Всего за несколько часов проведения оперативно-профилактического мероприятия было составлено более 50 материалов об административных правонарушениях в отношении водителей автомобилей, государственные регистрационные знаки которых не соответствовали установленным требованиям.