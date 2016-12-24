В Мордовии идет активная подготовка к предстоящему дорожному сезону

В 2024 году в Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 74 объекта дорог. А еще 14 объектов построят и реконструируют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

7 подрядных организаций, осуществляющих приведение в нормативное состояние автодорог Мордовии в рамках национального проекта, имеют собственные асфальтобетонные заводы на территории региона. В дорожном сезоне готовятся к запуску 13 асфальтобетонных заводов, расположенных в Саранске и районах республики. Они полностью закрывают потребность подрядных организаций в материалах, применяемых в ремонте дорог. Сейчас асфальтобетонные заводы находятся в стадии технического обслуживания. Производство на них будет запущено с наступлением устойчивых положительных температур.

Подрядные организации анализируют потребности в асфальтобетонной смеси, заготавливают на своих производственных площадках строительные материалы в необходимом объеме - песок, щебень, битум и другое.

Перед началом работ проводится техническое обслуживание дорожно-строительной техники, диагностика оборудования. В случае необходимости специалистами проводятся ремонтные и наладочные работы. Комплексная подготовка к началу дорожного сезона гарантирует выход подрядчиков на объекты ремонта в сроки, указанные в контрактах.