В Мордовии модернизируют объекты питьевого водоснабжения

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Мордовии ввели в эксплуатацию 3 объекта питьевого водоснабжения.

Так, в г. Ардатове возвели станцию водоочистки производительностью 600м3 в сутки. Там построили резервуар для исходной воды и два резервуара для чистой воды общим объемом 400м3, противопожарную насосную станцию и станцию подачи осветленной воды. В качестве источника водоснабжения предусмотрены две существующие артезианские скважины. Строительство завершили в марте прошлого года, и теперь 3 тысячи жителей города обеспечены качественной питьевой водой.

Также завершено строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения по ул. Советской в с. Кемля Ичалковского района. В населенном пункте установили систему очистки воды и проложили 8,5 км нового трубопровода. В этом случае качественной питьевой водой обеспечено свыше 4 тысяч жителей районного центра.

В г. Ковылкино провели реконструкцию водозабора и заменили более 3 км сетей водоснабжения от центрального водозабора в западной части города до микрорайона № 3. С вводом объекта в эксплуатацию качество водоснабжения улучшено более чем для 6,5 тысяч жителей города.

В 2024 году система водоснабжения будет модернизирована в г. Краснослободске. Уже началось строительство сетей водоснабжения и водонапорной башни. По завершении работ 1,3 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой.

В целом же, уже в настоящее время 90,2% жителей Мордовии обеспечены качественной питьевой водой, в том числе 94,9% городского населения республики.