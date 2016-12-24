У двух жителей Мордовии изъяли 4 «ствола» и около килограмма взрывчатых веществ

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность двух жителей региона, причастных к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.

В январе-феврале текущего года по адресам проживания фигурантов проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В результате из незаконного оборота изъяты 4 единицы огнестрельного оружия, 660 патронов, 0,9 кг взрывчатых веществ. Прекращена деятельность одной подпольной мастерской по модернизации оружия.

В отношении подозреваемых следственными органами возбуждено 4 уголовных дела за незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ, а также их незаконный сбыт и незаконное изготовление оружия.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.