В десяти населенных пунктах Мордовии запланирована реконструкция линий электропередач

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

«Ведем активное взаимодействие с ПАО «Россети Волга», его филиал «Мордовэнерго» является крупнейшей сетевой компанией в Республике Мордовия.

В первом квартале текущего года ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» ведет строительство объектов технологических присоединений для разных групп заявителей. Планируется начать реализацию проекта по реконструкции линий электропередач классом напряжения 0,4 кВ и 6/10 кВ в десяти населенных пунктах Республики Мордовия. Это позволит значительно улучшить надежность и качество предоставляемых услуг электроснабжения. Ожидаемый объем капитальных вложений за 2024 год составит порядка 613 миллионов рублей.

На прошедшем совещании с коллегами рассмотрели вопросы совершенствования механизмов совместной работы и достижения поставленных целей».