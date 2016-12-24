В десяти населенных пунктах Мордовии запланирована реконструкция линий электропередач

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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«Ведем активное взаимодействие с ПАО «Россети Волга», его филиал «Мордовэнерго» является крупнейшей сетевой компанией в Республике Мордовия.
В первом квартале текущего года ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» ведет строительство объектов технологических присоединений для разных групп заявителей. Планируется начать реализацию проекта по реконструкции линий электропередач классом напряжения 0,4 кВ и 6/10 кВ в десяти населенных пунктах Республики Мордовия. Это позволит значительно улучшить надежность и качество предоставляемых услуг электроснабжения. Ожидаемый объем капитальных вложений за 2024 год составит порядка 613 миллионов рублей.
На прошедшем совещании с коллегами рассмотрели вопросы совершенствования механизмов совместной работы и достижения поставленных целей».
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В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
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