Учащиеся Республиканского лицея завоевали 5 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по физике

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике проходил с 21 по 27 марта на федеральной территории «Сириус». Мордовию представляла команда из 17 юных физиков Республиканского лицея.

Традиционно олимпиада включала экспериментальный и теоретический туры, длившиеся по 5 часов, процедуры показа работ и рассмотрения апелляций. 27 марта состоялась торжественная церемония закрытия олимпиады, на которой были объявлены имена победителей и призеров.

Успех юных физиков из Республиканского лицея в телеграм отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

«21-27 марта на федеральной территории «Сириус» прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике - 400 участников из 64 регионов. Ученики Республиканского лицея завоевали 5 дипломов. Среди 9-х классов: победа у Нелли Гановой; призеры - Никита Шамшурин, Егор Абашев, Святослав Москвитин. Также призером стал одиннадцатиклассник Илья Иляков.

Поздравляю ребят и их наставников!»