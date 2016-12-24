В Мордовии серийный «срезчик» кабеля выслушал приговор суда

В Рузаевке суд вынес приговор 47-летнему деятелю без определенного места жительства за серию краж кабеля и проводов, принадлежащих провайдеру цифровых услуг. Он был признан виновным в 18 эпизодах кабельных хищений.

По информации МВД по РМ, первое сообщение о преступлении поступило в полицию в июне прошлого года. По словам инженера сервисного центра, неизвестный похитил 140 метров кабеля из проложенного канала у дома на улице 40-летия Победы в Рузаевке. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.

Спустя неделю поступило сообщение об аналогичном преступлении. В этом случае злоумышленник «увел» 180 метров телефонного кабеля с опор линии связи.

На протяжении последующих нескольких дней правоохранительные органы зафиксировали еще 16 подобных хищений. Общая сумма ущерба составила свыше 50 тысяч рублей.

В ходе проводимых мероприятий личность подозреваемого была установлена прямо в момент очередной срезки кабеля. При этом, убегая от полицейских, 47-летний товарищ обронил военный билет. Задержанный в ходе дознания пояснил, что провода он рубил топором, после чего сдавал в пункт приема металла.

В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.