Мордовия принимает у себя белгородцев

Репортер

В республику прибыли гости из Белгорода, семьи с детьми и легкоатлеты в сопровождении тренеров и педагогов. Для них будет организована разнообразная культурная программа, знакомство с туристическими достопримечательностями региона. 

«Пока идут каникулы, организуем экскурсионную программу, познакомим с городом и республикой. При необходимости обеспечим организацию учебного процесса. Спасибо всем, кто поддержал это решение. Мордовия вместе с Белгородом и всей страной», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

Сегодня гости побывали на экскурсии по кондитерской фабрике «Твоя кондитерская мечта». Дети и взрослые познакомились с цехами предприятия, увидели, как создают сладости, и попробовали их. Завершением встречи стали дегустация продукции фабрики и вручение вкусных подарков.

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