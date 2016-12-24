Почтовые отделения Мордовии готовы к бесперебойной работе в паводок

По прогнозу МЧС, половодье в республике ожидается в первой декаде апреля. В зоне подтопления могут оказаться более 60 населенных пунктов. Они находятся преимущественно в Зубово-Полянском, Темниковском, Ковылкинском, Краснослободском, Инсарском, Ромодановском и Рузаевском муниципальных районах и Октябрьском районе Саранска. На этих территориях расположены несколько десятков отделений почты.

Почта России пересматривает автомобильные и пешие маршруты для того, чтобы вовремя доставить жителям пенсии, социальные выплаты и корреспонденцию. Совместно с МЧС сотрудники организации прошли инструктаж, приняли участие в тренировке на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений. При необходимости для перевозки почтовых отправлений в труднодоступные территории региона Почта России будет привлекать технику повышенной проходимости.