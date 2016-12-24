Житель села Большое Игнатово получил 8,5 лет за убийство отца

По данным следствия, днем 15 декабря 2023 года у себя дома в селе Большое Игнатово 35-летний житель райцентра распивал спиртное с 64-летним отцом. В ходе произошедшего конфликта сын ударил родителя деревянным табуретом по голове. В результате табурет сломался, тогда он еще не менее двух раз ударил потерпевшего по голове оставшимся в руке деревянным фрагментом.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. О произошедшем душегуб через родственников сообщил в правоохранительные органы.

По информации Следственного комитета по РМ, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от тупой закрытой травмы головы. Обвиняемый вину в совершении преступления признал.

Суд приговорил виновного к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.