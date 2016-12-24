Улицы Саранска украсят портреты героев

В мае текущего года улицы столицы Мордовии украсят портреты героев Великой Отечественной Войны. Это стало возможным благодаря победе проекта «Подвиги» в конкурсном отборе Государственного комитета по делам молодежи РМ.

Команда проекта ведет сбор историй фронтовиков – уроженцев или жителей Мордовии. Весной фотографии можно будет увидеть на городских баннерах. К сегодняшнему дню принято более 1100 историй, 600 из них уже появились на сайте проекта. Это рассказы о военнослужащих, тружениках тыла, медсестрах и врачах, водителях, военных почтальонах, строителях оборонительных рубежей, детях войны.

Для того, чтобы принять участие в акции памяти, необходимо заполнить форму на сайте - https://pobeda13.kartageroev.ru/. Историю героя можно изложить в свободной форме, в нескольких предложениях, сообщив фамилию, имя и отчество, дату и место его рождения, по возможности добавив сведения о месте призыва и службы, перечислив награды.