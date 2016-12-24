Мордовия вышла в полуфинал одного из конкурсов «Марафона достижений»

Мордовия вышла в полуфинал конкурса видеороликов про благоустройство городов и сел по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В видеозаписи рассказывается о том, как изменился наш регион за последние 5 лет.

В Мордовии за это время преобразились 46 общественных пространств и 302 дворовые территории. 10 проектов признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проголосовать за благоустроенные пространства Мордовии можно по ссылке - https://clck.ru/39gxqC.

Голосование продлится до 05:00 29 марта.

Конкурс видеороликов - один из этапов акции «Марафон достижений», который проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России. Напомним также, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» по инициативе Владимира Путина продлен до 2030 года.