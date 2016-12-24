В Саранске перед судом предстанет мошеннический гастролер

35-летний житель Орловской области подрядился выполнять курьерские задания телефонных аферистов и успел «наследить» в пяти регионах России. В результате действий махинаторов обманутые пожилые люди лишились более полутора миллионов рублей.

По информации МВД по РМ, в июне прошлого года в полицию поступило сообщение от жительницы Саранска о хищении у ее 84-летней свекрови 300 тысяч рублей. Деньги у пенсионерки выманили по распространенной схеме «аврийного» мошенничества.

На телефон женщины поступил звонок от липового сотрудника полиции, которой рассказал о случившемся ДТП с пострадавшими. Виновницей называлась как раз сноха пожилой жительницы Саранска. Дабы близкий человек не подвергся уголовному преследованию, нужно было деньгами «загладить вину» пред попавшими в аварию людьми.

Пенсионерка передала наличность мужчине, который спустя некоторое время приехал к ее частному дому. Потом в семье быстро выяснили, что никакого ДТП не было, и подали заявление в полицию.

Оперативники уголовного розыска вычислили причастного к мошенничеству курьера и установили автомобиль, на котором он передвигался. Житель Орловской области был задержан в одном из хостелов Саранска. В последующем удалось установить его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Пензенской, Саратовской, Брянской и Орловской областях.

Всего от действий злоумышленника пострадали девять пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 580 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.