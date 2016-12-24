Предпринимателей Мордовии научат навыкам социального бизнеса

С первого апреля в Мордовии стартует цикл обучающих занятий «Школа социального предпринимателя». На площадке Центра «Мой бизнес» участникам расскажут как открывать и вести социальный бизнес. Желающие пройдут бесплатное обучение по итогам которой можно будет подать документы на получение статуса «Социальный предприниматель».



Обучение проведут:



- Анастасия Королева – кандидат экономических наук, юрист, президент компании по стратегическому бизнес-консалтингу г. Москва, учредитель сети социального бизнеса в России, председатель совета ресурсного центра по поддержке НКО в СЗФО, федеральный бизнес-тренер, автор собственных методик и разработок

- Маргарита Шведова - практикующий эксперт по ведению бухгалтерского учета по всем организационно-правовым формам, руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации по поддержке предпринимательства.



Специалисты научат создавать финансовую модель, составлять прогноз развития проекта, анализировать целевую аудиторию, разрабатывать готовый бизнес-план. Предприниматели получат навыки ораторского искусства и составления презентации проекта, узнают как разбираться в подготовке документов для подачи на социальный статус и многое другое.



К участию приглашаются физические лица, заинтересованные в начале социального бизнеса на территории Мордовии. А также ИП и ООО, осуществляющие деятельность в сфере социального бизнеса на территории региона.



Старт программы в Центре «Мой бизнес» запланирован на 1 апреля в очном формате. Занятия будут идти ежедневно с 10:00 до 15:00 часов. Финальный день обучения – 5 апреля.



Регистрацию можно пройти по ссылке: https://clck.ru/39gtjs