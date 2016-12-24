В Мордовии подвели итоги специальных рейдовых мероприятий на транспорте

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 11 по 19 марта проводился внеочередной этап совместной спецоперации «Анаконда», по результатам которой возбуждены 2 уголовных дела.

В рамках мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, взрывных устройств и других запрещенных предметов, на 5 контрольно-пропускных постах проводилась проверка лиц и автотранспорта по базам данных МВД и ГИБДД. Также они досматривались на предмет нахождения в региональном или федеральном розыске.

Всего осмотрено более 8 тысяч транспортных средств, составлено 686 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. В двух случаях обнаружены наркотическое вещество мефедрон массой 102 грамма и психотропное средство амфетамин массой 200 граммов. Следственными органами региональных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Во время проведения спецоперации задержан 56-летний житель Рязанской области, находящийся в федеральном розыске с февраля 2024 года за применение насилия в отношении представителя власти. Также проверено более 400 иностранных граждан, выявлено 22 факта нарушения миграционного законодательства, в рамках которых составлены административные протоколы. Принято решение о выдворении 9 лиц из Российской Федерации.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, запрещенных предметов, а также нарушением миграционного законодательства продолжается.