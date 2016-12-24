В Мордовии 27 марта прогнозируют порывы ветра 15-18 м/с

«Мордовия развивается хорошими темпами»
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта 2024 года местами днем на территории Мордовии ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Поделиться в соц. сетях:
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии