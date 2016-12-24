В Мордовии 27 марта прогнозируют порывы ветра 15-18 м/с

Репортер

Как сообщает МЧС по РМ,  по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта 2024 года местами днем на территории Мордовии ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

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