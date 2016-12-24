В Мордовии насчитали 33 заболевших коронавирусом за неделю

«Мордовия развивается хорошими темпами»
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
По информации федерального портала объясняем.рф, в Мордовии за минувшую неделю коронавирусную инфекцию выявили у 33 человек. Это немногим больше, чем неделей ранее.
При этом, Мордовия остается с самым низким числом зарегистрированных случаев заболевания ковидом в ПФО. Скажем, у ближайшего «преследователя» - в Республике Марий Эл за неделю нашли 75 больных «короной».
Поделиться в соц. сетях:
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии