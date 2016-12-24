В Мордовии насчитали 33 заболевших коронавирусом за неделю

По информации федерального портала объясняем.рф, в Мордовии за минувшую неделю коронавирусную инфекцию выявили у 33 человек. Это немногим больше, чем неделей ранее.

При этом, Мордовия остается с самым низким числом зарегистрированных случаев заболевания ковидом в ПФО. Скажем, у ближайшего «преследователя» - в Республике Марий Эл за неделю нашли 75 больных «короной».