В Рузаевке будет модернизирован молодежный центр

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О запланированном капитальном ремонте помещения рузаевского молодежного центра в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
В рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование» в 2024 году запланирован капитальный ремонт молодежного центра в городе Рузаевке.
На улице Маяковского будет отремонтировано помещение молодежного центра площадью 437 кв.м. Планируется заменить крышу, окна и обновить инженерные коммуникации. После завершения ремонта здесь появятся зоны для встреч, дискуссий и рабочие места для сотрудников.
В настоящее время ведется работа по подготовке заявок на участие в третьем сезоне конкурсной программы «Регион для молодых». Планируем открытие молодежного центра в здании кинотеатра «Россия» Чамзинского района, уже сейчас приступили к предварительным ремонтным работам.
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