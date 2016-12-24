У жителя Саранска «следователь» и «сотрудник сотовой компании» выманили полтора миллиона рублей

Как сообщает МВД по РМ, в дежурную часть отдела полиции в Саранске обратился 47-летний местный житель, который сообщил о хищении у него крупной суммы денежных средств. Как выяснилось, мужчина стал жертвой двухэтапного мошенничества.

По словам потерпевшего, в начале марта с ним связался представитель сотовой компании. Собеседник пояснил, что истекает срок действия его сим-карты. Для продления договора требовалось назвать код, пришедший в смс.

Эта мошенническая уловка набирает у аферистов все большую популярность. С помощью полученного кода лже-представители сотовых компаний авторизуются на интернет-ресурсах от имени граждан и получают доступ к их личным данным, которые затем используют для проведения мошеннических атак.

Вот и жителю Саранска вскоре позвонил якобы сотрудник Следственного комитета. Он сообщил, что некие жулики пытаются получить от его имени кредит и посоветовал незамедлительно взять так называемый зеркальный заем.

Поверив липовому следователю, мужчина оставил в банке заявку на получение денежных средств, которые потом перевел на так называемый «безопасный счет». Через несколько дней мошенники вновь позвонили потерпевшему и пояснили, что требуется повторить финансовую операцию.

В результате местный житель оформил еще два кредита. Денежные средства он также перечислил на абонентские номера, продиктованные неизвестным. После очередного звонка аферистов мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 482 тысячи рублей.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.