Гимназистка из Мордовии стала победителем Всероссийской олимпиады по искусству

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре). Олимпиада проходила с 18 по 24 марта на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и собрала 247 участников из 74 субъектов Российской Федерации.

Республику Мордовию на олимпиаде представляли Анастасия Коннова (гимназия №12, 11 класс), Виктория Селезнева (гимназия №19, 11 класс), Дарья Быкова (школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24, 11 класс).

Анастасия Коннова стала победителем Всероссийской олимпиады, Виктория Селезнева - призером.

Заключительный этап состязания состоял из теоретического и практического туров. Участники анализировали художественные произведения, исследовали различные эпохи и стили. Школьницы из Саранска продемонстрировали объемные знания в этих областях.