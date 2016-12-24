Гимназистка из Мордовии стала победителем Всероссийской олимпиады по искусству

«Мордовия развивается хорошими темпами»
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре). Олимпиада проходила с 18 по 24 марта на базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и собрала 247 участников из 74 субъектов Российской Федерации.
Республику Мордовию на олимпиаде представляли Анастасия Коннова (гимназия №12, 11 класс), Виктория Селезнева (гимназия №19, 11 класс), Дарья Быкова (школа с углубленным изучением отдельных предметов № 24, 11 класс).
Анастасия Коннова стала победителем Всероссийской олимпиады, Виктория Селезнева - призером.
Заключительный этап состязания состоял из теоретического и практического туров. Участники анализировали художественные произведения, исследовали различные эпохи и стили. Школьницы из Саранска продемонстрировали объемные знания в этих областях.
Поделиться в соц. сетях:
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии