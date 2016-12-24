В Саранске уголовник устроил «праздник жизни» с найденной чужой кредиткой

Освободившийся в этом году из колонии 36-летний житель мордовской столицы рискует вновь загреметь на зону за кражу денег с чужой кредитной карты.

О хищении 51 тысячи рублей с кредитки 21 марта в полицию сообщила 48-летняя жительница Саранска. По словам потерпевшей, платежным средством она пользовалась редко, уведомления о проведении финансовых операций не подключала, поэтому о пропаже узнала только после звонка сотрудников банка, которые заблокировали карту в связи с подозрительной активностью.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель.

По его словам, карту он нашел на улице недалеко от своего дома по проспекту 60-летия Октября. С целью проверки на счете денежных средств он пошел в магазин, где путем бесконтактной оплаты купил пакет. После этого мужчина побывал более чем в 10 торговых точках и приобрел табачные изделия, люстру, туалетную воду и спиртные напитки.

Алкоголь быстро закончился, и обладатель «волшебной карты» вновь отправился в магазин, где на 12 тысяч рублей купил водку, шампанское, виски, коньяк. При этом сам он уже не мог употребить все купленные напитки, поэтому часть из них раздал случайным прохожим и знакомым, а также подарил продавцам. После блокировки карты мужчина выбросил ее.

В настоящий момент в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.