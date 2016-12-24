В 2023 году 13 сельских учреждений культуры Мордовии получили государственную поддержку

В Мордовии лучшие сельские учреждения культуры и их работники получили субсидии. Отбор проводило республиканское министерство культуры, национальной политики и архивного дела в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В 2023 году государственную поддержку получили 13 лучших сельских учреждений культуры. Среди них музей боевой славы Большеигнатовского района, 8 сельских библиотек – Жуковская Зубово-Полянского района, Ямщинская Инсарского района, Адашевская Кадошкинского района, Качелайская Кочкуровского района, Гуменская Краснослободского района, Сузгарьевская Рузаевского района, Русско-Тювеевская Темниковского района и Сабур-Мачкасская Чамзинского района.

Также субсидии были предоставлены сельским клубам, а именно: Кривозерьевскому Лямбирского района, Леткинскому Старошайговского района, Сакаевскому Теньгушевского района и Пятинскому сельскому Дому культуры Ромодановского района.

Общая сумма субсидии – 1 млн 340 тыс. рублей.

Кроме того, государственная поддержка оказана 8 лучшим работникам сельских учреждений культуры. Сумма субсидий составила 412 тыс. рублей.