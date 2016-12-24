В Мордовии «Гранта» врезалась в большегруз на неосвещенном участке дороги

Экология и сохранение лесов
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
По информации Госавтоинспекции республики, 25 марта в Лямбирском районе в 23 часа 20 минут на автодороге «Саранск-Берсеневка-Пензятка» 57-летний водитель тягача «Renault» в составе полуприцепа «SCHWARZMULLER» при развороте перегородил проезжую часть на неосвещенном участке автодороги. В большегруз врезалась автомашина «Лада Гранта» под управлением 41-летнего водителя.
Водитель легковушки был осмотрен на месте ДТП бригадой скорой медицинской помощи, отпущен домой с назначенным лечением. Оба водителя находились в трезвом состоянии.
На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствует дорожная горизонтальная разметка.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России