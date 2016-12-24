В региональном Центре «Мой бизнес» предприниматели приняли участие в обучающей видеоконференции

В региональном Центре «Мой бизнес» более 30 предпринимателей приняли участие в обучающей видеоконференции по работе маркетингового центра Мордовии для предпринимателей и самозанятых республики.

Спикерами мероприятия выступили Максим Ипатов и Анна Камашева – представители Регионального маркетингового центра Мордовии. Они рассказали о сервисе центра, который предназначен для определения и локализации инвестиционных ниш, а также продвижения на рынки местных поставщиков.

«Отрадно видеть, что число желающих развивать свое дело растет, а предприниматели активно принимают участие в тренингах и семинарах, которые помогают вывести бизнес на новый уровень. Уверена, что взаимодействие с региональным маркетинговым центром станет началом надежных партнерских отношений между производителями и покупателями услуг», - обратилась к присутствующим директор центра «Мой бизнес» Елена Калачина.



После окончания видеоконференции специалисты ответили на вопросы предпринимателей и самозанятых. Рассказали о том, какие услуги можно получить в Центре, финансовых и нефинансовых мерах поддержки, торговле на ЭТП и обучающих программах в 2024 году.