В МГУ им. Н.П. Огарева провели научный форум для школьников

На форуме ребятам необходимо было решить конкурсные задачи по гуманитарному, естественно-научному или инженерно-техническому направлению под руководством экспертов. По итогам команды разработали и представили собственные проекты по выбранной тематике.

Школьники решали задачи из банка конкурсных заданий, разработанных учеными МГУ им. Н.П. Огарева. Среди предложенных были задания по избирательному праву, развитию различных отраслей промышленности, сохранению объектов культурного наследия и другие научно-исследовательские вопросы. Участники должны были выбрать одну тему и оформить свой проект в виде презентации.

Проекты оценивали эксперты - директор филиала российского общества «Знание» в РМ Олег Зарубин, доцент кафедры биотехнологии, биохимии и биоинженерии МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Пиняев, председатель совета регионального отделения «Движение первых» в РМ Дарья Радайкина и многие другие.

Участие школьников в подобных форумах ценно как для университета, так и для самих ребят — об этом рассказал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Победители сегодняшнего мероприятия получат пять дополнительных баллов при поступлении в наш вуз. Сейчас проектная деятельность – одно из самых интересных и полезных занятий как для детей, так и для взрослых. Сегодня ученики решали сложные задачи, в процессе старались понять своих друзей, учились выстраивать отношения внутри команды, управлять ресурсами. Это очень ценный и важный опыт для ребят. Всех их ждем в будущем в нашем вузе!» – подчеркнул он.

Первое место в секции «гуманитарные науки» заняли ученики саранского лицея №4, в секции «инженерно-технические науки» победу одержали лицеисты МГУ им. Н.П. Огарева, по направлению «естественные науки» лучшими оказались школьники центра образования «Тавла» - школа №17 города Саранск.

Команда лицея МГУ им. Н.П. Огарева также получила диплом второй степени за решение задачи в направлении «гуманитарные науки» и диплом 3 степени за работу в секции «Естественные науки».

«Задачи не имели единственного решения. Все было правильно, уникально. Самое главное – как участники подходили к решению, насколько аргументированы и жизнеспособны были решения задач. Ребята учились пользоваться разными источниками информации, распределять свое время и роли в команде. Несмотря на итоговый рейтинг, это мероприятие было полезно каждому учащемуся», – отметила директор института подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров МГУ им. Н.П. Огарева Ольга Агеева.