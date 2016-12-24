В Мордовии действуют 9 стационарных постов для наблюдения за гидрологической обстановкой

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало весенних процессов на реках Мордовии ожидается в первой декаде апреля. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на территории республики действуют 9 стационарных гидропостов.

Как сообщает МЧС по РМ, по состоянию на 25 марта проведена проверка 15 гидротехнических сооружений. Для проведения авиационной разведки и оперативного выполнения аварийно-спасательных работ предусмотрено применение 4 беспилотных авиационных систем от Главного управления.

Взрывные работы на водных объектах в период прохождения весеннего паводка 2024 года не запланированы.

В случае неблагоприятного развития весеннего половодья на территории республики в готовности к приему эвакуированного населения находятся 65 пунктов временного размещения общей вместимостью 7129 человек.