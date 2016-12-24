Из Мордовии на передовую отправили высокотехнологичные устройства

Экология и сохранение лесов
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Об отправке бойцам СВО очередной партии гуманитарного груза в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Отправили нашим воинам очередную партию помощи от жителей Мордовии. Собрали все необходимое - технику и оборудование, масксети и обувь по сезону. Школьники передали свои послания и рисунки. Спасибо нашему Фонду мира, Народному фронту, всем неравнодушным. Ребятам нужна постоянная поддержка. С Богом, родные. Вместе победим».
На передовую будут доставлены крайне востребованные в боевых условиях квадрокоптеры, глушители дронов, приборы ночного видения и тепловизоры, прицелы и другое оборудование.
Гуманитарный груз формировался на пожертвования жителей республики, предпринимателей и работников различных организаций и ведомств.
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