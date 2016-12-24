Благодаря нацпроекту изобретали Мордовии улучшают грузовую железнодорожную логистику

На базе Технопарка Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» проходили занятия акселерационной программы «Школа стартапов Сколково». По ее итогам 11 региональных авторов проектов получили возможность «прокачать» свои стартапы и вывести их на новый уровень.

Как сообщает Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, один из участников школы стартапов - проектная компания Центра нанотехнологий и наноматериалов Мордовии, которая занимается разработкой и созданием автономного терминала для отслеживания технического состояния грузового подвижного состава.



Продуктом компании является программно-аппаратный комплекс, который устанавливается на железнодорожном грузовом вагоне и отслеживает местоположение, техническое состояние, аварийные ситуации и другие параметры. Все эти данные передаются по сетям GSM на сервер.



Это позволяет собственнику вагона или груза оперативно узнавать информацию о месте нахождение и статусе загрузки, о нарушение правил эксплуатации вагона.



«Преимущество нашего автономного терминала для отслеживания технического состояния грузового подвижного состава - возможность работы в широком температурном диапазоне: от -40 до +85°С, а также удобный способ передачи данных по средствам навигации, - рассказывает о разработке представитель компании «ТН-Трек» Георгий Кенчадзе. - Еще один большой плюс изобретения - достаточно длительный срок службы терминала, не менее 8 лет».



Реализация данного проекта открывает новые возможности для развития логистического направления. Уже сейчас есть серьезная заинтересованность в разработке мордовских ученых от железнодорожных компаний и собственников грузовых железнодорожных вагонов.



«Мне повезло, мой стартап попал в списки для прохождения обучения в «Школе стартапов Сколково». В течение месяца у нас были ежедневные занятия с опытными трекерами, инвесторами, преподавателями школы. Обучение разработано специально для стартапов подобных нашему, - вспоминает обучение Георгий Кенчадзе. - Нам рассказывали, как правильно и качественно проводить проблемные интервью, делать востребованные продукты, рассчитывать юнит-экономику, финансовую модель, как управлять командой и проектом».



Каждую неделю у разработчиков стартапа было дополнительное двухчасовое занятие с опытными наставниками, которые на пути всего обучения вели и помогали в правильном формировании инвестиционного предложения.



«Все это помогло нам глубоко проработать проект и составить качественную презентацию с инвестпредложением для выступления перед инвесторами. Финальный экзамен - защита проекта перед действующими инвесторами, в ходе которой один из них заинтересовался нашим проектом и дал подробную и полезную обратную связь, - подытожил ученый из Мордовии. - Считаю, что обучение позволило нашему проекту выйти на новый уровень!»