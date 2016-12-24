Жительница Мордовии лишилась более 400 тысяч рублей на выполнении заданий от мошенников

Как сообщает МВД по РМ, в Ардатовском районе с заявлением в полицию обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении у нее 420 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что в настоящий момент находится в поисках работы и поэтому охотно откликнулась на звонок он неизвестного, предложившего дополнительный заработок. Перейдя по присланной ссылке, она заполнила анкету якобы для открытия на свое имя банковского счета, с помощью которого она будет проводить транзакции. После этого общение с собеседником продолжилось в Скайпе.

Согласно первому испытательному заданию «работнице» нужно было продемонстрировать умения в переводе денег с лицевого счета на мобильный телефон и обратно. Заявительница выполнила условия, перечислив со своей банковской карты на свой абонентский номер 12,5 тысяч рублей. Затем по продиктованным собеседником реквизитам она перевела эту сумму на открытый для нее банковский счет.

При выполнении второго задания женщине также с помощью личных средств нужно было показать, как она умеет перечислять деньги между счетами. В результате она осуществила перевод 109 тысяч рублей со своей кредитной карты на тот же счет. После этого собеседник попросил повторить операцию. Однако денег у местной жительницы больше не было. Следуя указаниям афериста, она оформила в банке кредит в размере 300 тысяч рублей, которые также внесла на счет.

Выполнив задание, женщина попыталась связаться с «работодателем», но он перестал выходить на связь. Потерпевшая захотела вернуть деньги обратно, однако доступ к своим финансам не получила.

В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.