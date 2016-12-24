Мордовский СОБР «Звезда» Росгвардии отметил 31-летие

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24 марта 1993 года был организован специальный отряд быстрого реагирования. С 2016 года СОБР «Звезда» входит в структуру Управления Росгвардии по Республике Мордовия.
На протяжении 31 года отряд выполняет задачи по предупреждению и пресечению преступлений, задержанию криминальных групп, нейтрализации вооруженных преступников, пресечению незаконного распространения оружия, а также предупреждению и раскрытию преступлений экстремистской направленности.
Самые сложные операции, задержание опасных преступников, борьба с терроризмом и экстремизмом – все это специальный отряд быстрого реагирования «Звезда».
За минувшие 8 лет СОБР «Звезда» территориального управления Росгвардии отработал свыше 700 заданий, из которых около 500 - силовое сопровождение оперативно-розыскных действий. В ходе мероприятий задержано более 700 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.
На протяжении всей своей истории спецназ Росгвардии достойно выполняет сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности как на территории республики, так и за ее пределами.
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