В Саранске почтили память погибших в «Крокус Сити Холле»

В столице Мордовии в день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» горожане зажгли десятки огней. Около стихийного мемориала у памятника Семье из горящих свечей они выложили фразу «Мордовия скорбим 22 03 2024». Память жертв теракта почтили минутой молчания.

К памятнику Семье второй день не прекращается поток людей. Люди приходят семьями, несут цветы, игрушки, свечи и чтят память тех, чью жизнь унесла эта трагедия.