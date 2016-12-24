В Саранске почтили память погибших в «Крокус Сити Холле»

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В столице Мордовии в день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» горожане зажгли десятки огней. Около стихийного мемориала у памятника Семье из горящих свечей они выложили фразу «Мордовия скорбим 22 03 2024». Память жертв теракта почтили минутой молчания.
К памятнику Семье второй день не прекращается поток людей. Люди приходят семьями, несут цветы, игрушки, свечи и чтят память тех, чью жизнь унесла эта трагедия.
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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
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