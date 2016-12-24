Саранская телемачта окрасится в цвета пламени свечи в знак солидарности и скорби

23 марта в связи с трагедией в подмосковном «Крокус Сити Холле» главная телемачта региона будет работать в особом режиме.

В знак солидарности и скорби она окрасится в цвета пламени свечи. Периодически такую подсветку будет сменять российский триколор. Иллюминация будет работать с 19.00 до 24.00.