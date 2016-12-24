Артём Здунов выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»

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Глава Мордовии Артём Здунов выразил слова соболезнования родным и близким трагически погибших в ТРЦ «Крокус Сити Холл». В телеграмме на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится:
«Уважаемый Андрей Юрьевич.
Жители Республики Мордовия вместе с вами, вместе со всей страной глубоко скорбят и сопереживают по поводу трагической гибели людей в результате террористического акта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Эта страшная трагедия стала нашей общей тяжелой болью. От всех жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования и сочувствие родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления».
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Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
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