В Мордовии отменили в выходные дни культурные развлекательные мероприятия

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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Принято решение об отмене в выходные дни культурных развлекательных мероприятий в Саранске и районах Мордовии».
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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
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