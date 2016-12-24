В Мордовии отменили в выходные дни культурные развлекательные мероприятия

Репортер

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Принято решение об отмене в выходные дни культурных развлекательных мероприятий в Саранске и районах Мордовии».

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