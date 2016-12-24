Из Мордовии на передовую отправился гуманитарный груз, собранный в рамках проекта #КультураZаПобеду

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 22 марта в Саранске у Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась передача гуманитарного груза в рамках республиканского проекта #КультураZаПобеду.



Проект #КультураZаПобеду стартовал в феврале 2024 года - государственные и муниципальные учреждения культуры республики присоединились к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО. Куратором акции стала Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, где организован пункт сбора.



Коробки с собранным гуманитарным грузом были погружены участниками группы «Отечество». Помимо необходимых личных вещей, медикаментов, продуктов питании, бытовой химии, маскировочных сетей, артисты также доставят письма и видео-обращения руководителей государственных учреждений культуры и волонтеров культуры, которые были записаны в ходе мероприятия.



К акции #КультураZаПобеду присоединилось и Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, отправив свою собранную помощь.